«مدبولي» يبدأ جولته بالعاصمة الإدارية باجتماع في مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع القومي العملاق، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الجولة من مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث عقد اجتماعاً شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة، إلى جانب عقد اجتماعات متتالية، من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة، فضلاً عن الوقوف على الخطوات المتخذة لانتقال الوزارات والهيئات إلى الحي الحكومي، حيث تعرّف على موقف تأثيث المباني الحكومية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تأثيث أكثر من 42 ألف خلية عمل، وعدد آخر من المكاتب، ووجَّه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

تسليم عدد من المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول موقف تنفيذ الحي الحكومي، وأوضح أنه تم بالفعل تسليم مباني عدد من الوزارات، وتم البدء في الزراعات في الحديقة المركزية ومن المقرر الانتهاء منها قريباً، كما يتم استكمال الأعمال المتبقية للانتهاء من النصب التذكاري وساري العلم الأطول عالميًا، وحديقة الشعب وساحة الشعب في أقرب وقت، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المتبقية في مجلسي النواب والشيوخ، والمركز الثقافي الإسلامي.

استعراض الموقف التنفيذي لمحاور الطرق بالعاصمة الجديدة

كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ محاور الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة والحي الحكومي، وعلى رأسها محورا محمد بن زايد الجنوبي والشمالي، في ضوء أهمية الطرق في إبراز المظهر الحضاري المميز لهذا المشروع والربط بين كافة مكوناته، حيث أشار رئيس الهيئة الهندسية إلى موقف تسويات عدد من الطرق والمحاور والمعدات المشاركة في تلك الأعمال، موضحاً أن المساحة المخطط افتتاحها من العاصمة الإدارية الجديدة تم تقسيمها إلى 6 مناطق، وتتقاسم الهيئة الهندسية وجهاز العاصمة الأعمال المتعلقة بتسوية الطرق وإتمام المرافق بهذه المساحة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بشبكة الطرق الداخلية خلال أسابيع.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بمحور بن زايد الجنوبي، ويبلغ طوله 12 كم، فإنه يشهد استكمال باقي الأعمال بكامل قطاع الطريق، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، كما تعرّف على موقف تنفيذ عدد من المحاور الرئيسة أبرزها طريق رقم 4 بطول 6 كم، وطريق رقم 11 جنوب الحي الحكومي بطول 5 كم. والطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم والذي شهد تركيب كشافات لعدد 170 عمودًا وتمت إنارتها.