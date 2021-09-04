الداخلية تطلق حملات أمنية لملاحقة حائزى المواد المخدرة بالمحافظات

قالت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة ضبط وملاحقة متعاطي ومتجري المواد المخدرة القائمين على حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، ممارسة شخص «له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية»، نشاطاً إجرامياً فـى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه.

استهداف المتهم وضبطه

وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «فرد محلي وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط متهم بـ«الاتجار في المخدرات» ببني سويف

إلى ذلك، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قيام عاطل «له معلومات جنائية» بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش – وكمية من مخدر الاستروكس - ومبلغ مالي»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

ضبط مواد مخدرة في أسيوط

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته، كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.