«ضد المخدرات».. مكافحة الإدمان يطلق دوري رياضي في قرى «حياة كريمة»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، دوري رياضي ،«أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة الشباب بالقرى في محافظتي بنى سويف وسوهاج ضمن البرامج التوعوية أطلقها الصندوق « قرية بلا إدمان »، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر

وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية‪ .‬

تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه كأس البطولة

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى بيان له، اليوم، أن الدوري الرياضي شارك به 31 فريق كرة قدم من شباب القرى المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظتي بنى سويف وسوهاج، ، حيث تم تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه كأس البطولة والميداليات وذلك بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي بنى سويف وسوهاج .

ووجهت نيفين القباج ، بالتوسع في تنفيذ البرامج‪ ‬والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري.

وأوضح أن المبادرة تكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪

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من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار التوسع في تنفيذ المبادرة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن الهدف من اطلاق الدورى الرياضى هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات ، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة.

توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان

ولفت إلى أنه يتم توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصرى، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات .

وأشار إلى أنه يتم توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة «مصلحتك»، كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من المخدرات‪ ‬ ،بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.