بأقل تكلفة.. تفاصيل أرخص باقة إنترنت منزلي في مصر من المصرية للاتصالات

على مدار السنوات القليلة الماضية، ازدادت الحاجة إلى استخدام الإنترنت في الحياة اليومية بشكل كبير، وبرزت تلك الأهمية الكبرى بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، إذ لجأت الكثير من الشركات والهيئات والمؤسسات إلى نظام العمل عن بعد، لتقليل عدد العاملين الموجودين في مقر العمل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويبحث الكثيرون عن عروض الإنترنت المنزلي في الشركات المختلفة، والتي تكون بأسعار قليلة مقابل الحصول على سعة ميجا بايت كبيرة ومناسبة للاستخدام الشهري، وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل باقات النت الشهرية في المصرية للاتصالات، كالتالي:

تفاصيل باقات WE SPACE من المصرية للاتصالات

- تحرص المصرية للاتصالات على تقديم مجموعة من الباقات بسعات تصل إلى 1 تيرا بايت، وسرعات مختلفة تصل إلى 200 ميجابت، والتي يتم تحديدها طبقاً لقدرة تحمل الخط الأرضي.

- تبدأ أسعار باقات الإنترنت المنزلي في المصرية للاتصالات من 120 جنيها.

- تصل سرعة باقات Super إلى 30 ميجابت/ث.

- تصل سرعة باقات Mega إلى 70 ميجابت/ث.

- تصل سرعة باقات Ultra إلى 100 ميجابت/ث.

- تصل سرعة باقة MAX إلى 200 ميجابت/ث.

سعر السعات الإضافية

بعد انتهاء السعات الموجوده في باقة النت الشهرية، قد يلجأ المشترك إلى شراء سعات إضافية، وجاءت أسعارها كالتالي:

- سعة 20 جيجا بايت: يصل سعرها إلى 30 جنيها.

- سعة 50 جيجا بايت: يصل سعرها إلى 60 جنيها.

- سعة 100 جيجا بايت: يصل سعرها إلى 100 جنيها.

في حالة انتهاء سعة التحميل الأساسية، يستمتع العميل بإنترنت بلا حدود بسرعة منخفضة، وفي حالة رغبته في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكن له القيام بالتجديد المبكر للباقة الأساسية في أي وقت، أو شحن أي من السعات الإضافية التالية، مرة واحدة أو تجدد تلقائيا كل 30 يوما.

ويمكن للمشترك متابعة تابع استهلاكه الشهري عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني https://my.te.eg أو تطبيق My WE على الهاتف المحمول www.te.eg/App. ، ويتم أيضاً إبلاغ العميل قبل نفاذ سعة الإنترنت الإرضي.