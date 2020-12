بالتزامن مع الموجة الثانية.. تعرف على باقات الإنترنت في الشركات الأربع

مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتخوفات الخاصة بالموجة الثانية من الفيروس، اتجهت الحكومة المصرية إلى دراسة تخفيض العمالة في المؤسسات المختلفة في الدولة، للحد من انتشار الفيروس.

ومثل ما حدث في الموجة الأولى، تتجه الكثير من المؤسسات إلى أن يقوم العاملون بالعمل من المنزل، ما يجعلهم بحاجة إلى باقة نت تناسب احتياجات العمل، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، باقات النت المنزلية في شركات المحمول الأربعة، كالتالي:

باقات WE

باقات WE Space

باقات سوبر

- باقة سوبر 140 جيجابايت: يصل سعر باقة سوبر 140 جيجا بايت إلى 120 جنيها شهريا.

- باقة سوبر 250 جيجابايت: يصل سعر باقة سوبر 250 جيجابايت إلى 210 جنيهات شهريا.

- باقة سوبر 600 جيجابايت: يصل سعر باقة سوبر 600 جيجابايت إلى 500 جنيه شهريا.

باقات ميجا

- باقة ميجا 140 جيجابايت: يصل سعر باقة ميجا 140 جيجا بايت إلى 220 جنيها.

- باقة ميجا 250 جيجابايت: يصل سعر باقة ميجا 250 جيجابايت إلى 310 جنيهات.

باقات الترا

- باقة الترا 140 جيجابايت: يصل سعر باقة الترا 140 جيجابايت إلى 320 جنيها.

- باقة الترا 250 جيجابايت: يصل سعر باقة الترا 250 جيجابايت إلى 410 جنيهات.

- باقة الترا 600 جيجابايت: يصل سعر باقة الترا 600 جيجابايت إلى 700 جنيه شهريا.

باقة ماكس

باقة ماكس 1 تيرابايت: يصل سعر باقة ماكس 1 تيرا بايت إلى 1000 جنيه شهريا.

باقات جهاز الراوتر WE AIR 4G

- باقة 250.000 ميجا بايتس "أكبر باقة في مصر": تقدم الشركة المصرية للاتصالات أكبر باقة إنترنت في مصر، والتي توفر 250.000 ميجابايت، بسعر 650 جنيها شهريا، بسرعة تصل إلى تصل لـ150 ميجابت/ثانية.

- باقة 40.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 40,000 ميجا بايت، بسعر 150 جنيها شهريا.

- باقة 90.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 90.000 ميجابايتس، بسعر 250 جنيها شهريا.

- باقة 150.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 150.000 ميجابايتس، بسعر 400 جنيه شهريا.

باقات Level Up

باقة PS

- باقة البلايستيشن- باقة PS - باقة البلايستيشن 150 جيجابابت: يصل سعر باقة PS - باقة البلايستيشن 150 جيجابايت إلى 75 جنيها شهريا.

- باقة PS - باقة البلايستيشن 300 جيجابايت: يصل سعر باقة PS - باقة البلايستيشن 300 جيجابايت إلى 150 جنيها.

باقة GAME ON - باقة GAME ON 40 جيجابايت: يصل سعر باقة GAME ON 40 جيجابايت إلى 30 جنيها شهريا.

باقات اتصالات

باقة VDSL 120: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 140 جيجا، بسعر 120 جنيها شهريا.

باقة VDSL 170: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 200 جيجا، بسعر يصل إلى 170 جنيها شهريا.

باقة VDSL 250: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 300 جيجا، بسعر يصل إلى 250 جنيها شهريا.

باقة VDSL 500: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 600 جيجا، بسعر يصل إلى 500 جنيه شهريا.

باقة VDSL 310: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 250 جيجا، بسعر يصل إلى 310 جنيهات شهريا.

باقة VDSL 410: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 250 جيجا، بسعر يصل إلى 410 جنيهات.

باقة VDSL 600: توفر الشركة للعاملين باقة إنترنت بحد 500 ميجا، بسعر يصل إلى 600 جنيه شهريا.

باقات أورانج

باقة Home Internet 120: توفر الشركة باقة إنترنت 140 جيجا، بسعر يصل إلى 120 جنيها شهريا.

باقة Home Internet150: توفر الشركة باقة إنترنت 360 جيجا، بسعر يصل إلى 150 جنيها شهريا.

باقة Home Internet 250: توفر الشركة باقة انترنت 600 جيجا، بسعر يصل إلى 250 جنيها شهريا.

باقة Home Internet 400: توفر الشركة باقة إنترنت 1000 جيجا، بسعر يصل إلى 400 جنيه شهريا.

باقة Home Internet 300: توفر الشركة باقة إنترنت 500 جيجا، بسعر يصل إلى 300 جنيه شهريا.

باقات فودافون

- باقة Speed up to 30 Mbps 150: توفر الشركة باقة إنترنت 175 جيجا بايت، بسعر يصل إلى 150 جنيها شهريا.

- باقة Speed up to 30 Mbps 250: توفر الشركة باقة إنترنت 300 جيجا بايت، بسعر يصل إلى 250 جنيها شهريا.

- باقة Speed up to 30 Mbps 500: توفر الشركة باقة إنترنت 600 جيجا بايتن بسعر يصل إلى 500 جنيه شهريا.