السعودية تخفض من اشتراطاتها لدخول السلع الزراعية المصرية

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تخفيض الهئية العامة للغذاء والدواء السعودية من اشتراطاتها لدخول السلع الزراعية إلى أراضيها من منتصف سبتمبر الحالي، موضحا أنه تم إلغاء الاشتراطات الخاصة بإجراء تحليل ميكروبيولوجي على الشحنات الزراعية المصرية المصدرة إلى الممكلة، كما قامت الهيئة السعودية بتخفيض الاشتراط الخاصة بإجراء تحليل مخبري لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي على كل شحنة يتم تصديرها إلى السعودية، وذلك ليكون الاشتراط الجديد بنحو: إجراء تحليل مختبري على كل منشأة يفيد بخلو المنتجات المصدرة من إلتهاب الكبد الوبائي مرة كل 6 أشهر وفي حالة رصد عينة إيجابية يتم إخطار الهيئة بالإضافة إلى تعليق إصدار الشهادة لتلك المنشأة.

شهادة تحليل متبقيات مبيدات مع الشحنة مصدرة

كانت المملكة العربية السعودية، اتخذت عدد من الاشتراطات في يونيو الماضي بالزام وجود شهادات مطابقة لجميع إرساليات الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر مع ارفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات وتحليل ميكروبيولوجي وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي مع كل شحنة مصدرة للسعودية، وهو ما اعترض عليه الحجر الزراعي المصري وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري.

السعودية تلزم مصر الحصول على شهادة فحص معادن ثقليلة

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في تقرير لها حصلت «الوطن»، على نسخة منه: إن الشركات المصرية ملزمة بداية من منتصف الشهر الحالي بارفاق شهادة الفحص المخبري وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والميكروبيولوجي وفيروس التهاب الكبد الوبائي للخضروات والفواكه المجمدة والمصنعة من المنشآت المعتمدة فقط والحليب ومنتجاته من المنشآت المعتمدة فقط.

شهادة مطابقة تتضمن خلو المنتجات المصدرة من المبيدات

كما أعلنت إلزامية ارفاق نتيجية مختبر المبيدات بالإضافة إلى شهادة مطابقة تتضمن خلو المنتجات المصدرة من المبيدات ضمن الحدود المسموح بها لكل إرسالية، وشهادة التهاب الكبد الوبائي تتضمن شهادة المطابقة تحليل مختبري على كل منشأة مصدرة تفيد بخلو المنتجات المصدرة من التهاب الكبد الوبائي مرة كل 6 أشهر وفي حال تم رصد عينة إيجابية يتم اخطار الهيئة بالإضافة إلى تعليق إصدار الشهادة من تلك المنشأة وذلك لجميع الخضروات والفواكه الطازجة وجميع المحاصيل الزراعية والبهارات.