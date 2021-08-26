تحذير عاجل من «الأطباء» لطلاب الثانوية العامة: لا تلتحقوا بهذه الكليات

تخوفات كثيرة تنتاب الأهالي والطلاب، قبل تحديد مصير ابنائهم والالتحاق بكليه معينة، إلا أن الالتحاق بكلية الطب مازال حلم يراود الكثيرين، فينجرفون وراء جامعات وهمية، وكليات خاصة، ويصطدمون بعد التخرج من عدم قبول نقابة الأطباء لخريجي تلك الكليات، لعدم استيفائهم الشروط المحددة من النقابة، وهو ما حذرت منه نقابة الأطباء في رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، بشأن الالتحاق بكليات الطب الخاصة التي ليس بها مستشفى تعليمي، أو الكليات الأجنبية التي تقبل الطلاب الذين لم يحصلوا على دراسة المواد المؤهلة للطب مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء، وترصد الوطن في السطور القادمة كل ما تري معرفته عن قواعد وشروط قيد نقابة الأطباء من لخريجي كليات الطب الأجنبية أو الخاصة سواء في داخل أو خارج مصر.

تنسيق كليات الطب الخاصة في مصر 2021

أكدت النقابة، أنه يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة، وعدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها (من بدأ دراسة الطب فى العام الدراسى 2019- 2020 وما بعدها).

شروط مزاولة مهنة الطب

وهناك العديد من الشروط لممارسة مهنة الطب في مصر، وبالنسبة للحاصلين على بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة، أما داخل مصر فأوضحت نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة اشترط لقيد خريجي كليات الطب الخاصة في مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد أسرِّة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً.

ووفقا للقانون تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء، لاسيما وأن دراسة الطب بحاجة إلى دراسة عمليه في المستشفيات.