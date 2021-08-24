تعرف على شروط نقابة الأطباء قبل الالتحاق بالجامعات الخاصة والأجنبية

يبحث الكثيرون عن الجامعات الخاصة للالتحاق بها وكذلك الكليات الأجنبية سواء داخل مصر وخارجها، خاصة في المجال الطبي، بعد انتهاء موسم الثانوية العامة وبدء تنسيق الجامعات بعد ظهور النتائج وتحديد المصير وإختيار طريق الدراسة داخل مصر أو خارجها، وهو ما حددته النقابة العامة لأطباء مصر، بقراراتها السابقة التي تنظم اشتراطات قيد خريجي كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة داخل مصر.

وذكرت النقابة أنه بالنسبة لقواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالي

أ. يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

ب. عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها (من بدأ دراسة الطب فى العام الدراسى 2019- 2020 وما بعدها).

جـ. بالنسبة لجميع الحاصلين على بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

شروط قيد خريجي كليات الطب الخاصة بنقابة الأطباء

أما بالنسبة لشروط قيد خريجي كليات الطب الخاصة داخل مصر بنقابة الأطباء:

اشترط مجلس النقابة لقيد خريجي كليات الطب الخاصة في مصر والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وأن تمتلك مستشفى بعدد أسرِّة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعلياً تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.