فيروس كورونا في مصر.. متى ترتفع الإصابات.؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن هناك ارتفاعا في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر ومتوقع الاستمرار في الزيادة خاصة بعد منتصف شهر سبتمبر، لافتا إلى أن إصابات كورونا في تصاعد على مستوى العالم وليس بمصر فقط، مطالبًا المواطنين بضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين.

فيروس كورونا في مصر.. متى ترتفع الإصابات؟

وأضاف مستشار الرئيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، كان هناك زيادة في عدد الحالات التي يستدعي دخولها المستشفيات، كما أن الطلب على الرعاية في تزايد، مناشدًا المواطنين بضرورة حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وهى خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا في الموجة الرابعة.

وأضاف «تاج الدين» أن التطعيمات بلقاح كورونا تساهم كثير في خفض معدلات الوفيات في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنها تخفف من حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، لذلك على المواطنين الحاصلين على اللقاحات الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا.

وأكد أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف أزمة فيروس كورونا باحترافية شديدة، مؤكدا أن الدولة أيضا حريصة على تنوع مصادر اللقاحات خاصة للمسافرين في بعض الدول التي وضعت شرط دخولها التطعيم بلقاحات معينة، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف ويجب مساعدة الدولة في خطتها لتطعيم المواطنين.