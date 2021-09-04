السيسي: نثمن العلاقات الخاصة التي تربط مصر وقبرص

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، قائلًا: «من دواعي سروري البالغ أن أرحب بكم اليوم في القاهرة ضيفًا عزيزًا على مصر وشعبها في إطار حرصنا على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا وتعزيز علاقات التعاون الثنائي».

السيسي: لا يخفى عليكم مدى تثميننا للعلاقات الخاصة التي تربط مصر وقبرص

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره القبرصي: «لا يخفى عليكم مدى تثميننا للعلاقات الخاصة التي تربط بلدينا، والتي تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضاري الذي ميز العلاقات بين الشعبين تاريخيًا».

الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد مباحثات منفردة مع نيكوس أنستاسيادس الرئيس القبرصي في قصر الاتحادية، منذ قليل، حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وقال إنَّ اليوم يشهد مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين واعضاء وفدي البلدين.

للجنة العليا الحكومية تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنَّ اللجنة العليا الحكومية تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، وتتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب، موضحا أنَّ اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى وتؤكّد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

وتشهد القمة تباحث وفدي البلدين حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً، وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام