صحف لبنانية تبرز تصريحات السيسي في القمة المصرية الفلسطينية الأردنية

اهتمت الصحف اللبنانية، اليوم الجمعة، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة المصرية الفلسطينية الأردنية التي استضافتها القاهرة أمس، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

واستعرضت صحيفة النهار اللبنانية في تقرير بعنوان «ملفا هدنة غزة والتسوية السياسية تصدرا القمة المصرية الفلسطينية الأردنية»، ما تناوله اللقاء من تباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وركزت على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين؛ بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مشددا على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلا عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

عدم المساس بحق الشعب الفلسطيني

وفي السياق ذاته، سلطت صحفية اللواء اللبنانية، الضوء على تأكيد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة أمس، على المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينية إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابتها أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض؛ من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الصحيفة - تحت عنوان «قمة القاهرة تدعم عباس واستئناف مفاوضات السلام»، إلى أن القمة طالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود، من أجل العمل على إعادة إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، آخذا في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

رفض جميع الممارسات

بدورها، لفتت صحيفة الشرق اللبنانية، في عددها الصادر اليوم، إلى البيان الختامي للقمة، الذي تضمن التشديد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تسهدف المساس بهذا الوضع.