السيسي يعقد جلسة مباحثات منفردة مع نظيره القبرصي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات منفردة مع نيكوس أنستاسيادس الرئيس القبرصي في قصر الاتحادية، حسبما أعلن أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وفق نبأ عاجل أفادت به فضائية «extra news».

وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص ووحدة الرؤى التي تربط البلدين.

السيسي يعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية يشهد اليوم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وأضاف أنَّ اللجنة العليا الحكومية والتي تُعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

متحدث الرئاسة: اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكّد الإرادة المشتركة للبلدين

كما أوضح المتحدث الرسمي أنَّ اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكّد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

ومن المقرر أنَّ يتمّ كذلك التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً، وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.