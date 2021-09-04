تختصر الزمن والمسافة.. «مدبولي» يتابع مشروع المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة تفقدية بمشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستمع إلى شرح من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة، حول خطوات تنفيذ هذا المشروع الهام.

يختصر الزمن والمسافة

وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذا المشروع الذي يحقق الربط بين العاصمة الجديدة وكافة المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حيث يشكل مركزًا لتيسير انتقال العاملين بالعاصمة والقاطنين بها، وقاصديها، إلى جانب المشروعات الأخرى التي ستختصر الزمن والمسافة في الوصول لهذه المدينة الحضارية، الذى يتابع العمل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولا بأول.

2400 مركبة بمنطقتي انتظار الحفلات

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة الهندسية، أن المشروع يتضمن تنفيذ منطقتي انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، بسعة نحو 2400 مركبة، فضلًا عن منطقة انتظار للحافلات التي تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، بسعة نحو ألف مركبة، ومنطقة انتظار حافلات تنقل الأفراد بين مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة نحو 768 مركبة، إلى جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفقين للربط بين المناطق.

وحدتا إسعاف ومطافي

وأشار «الفار» إلى أن المشروع سيتضمن أيضًا مولًا تجاريًا، ومسارًا تجاريًا ترفيهيًا به محال وكافتيرات ومطاعم، فضلأً عن المباني الإدارية والتجارية، ونقطة شرطة، ووحدتي مطافئ وإسعاف، ومحطتين للتزود بالوقود للسيارات، وورشتي حافلات، ومحطة وقود للحافلات، ومناطق انتظار للسيارات.

جولة للوزير في مبني البرلمان

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد بحجم وجودة الأعمال المنفذة، وتعرف على ما تم تنفيذه والمتبقي الانتهاء منه، ومن ذلك القاعات الرئيسية، وصالات كبار الزوار، والمكاتب المتنوعة مثل مكتب رئيس البرلمان والوكلاء والعاملين، والصالونات، والمركز الإعلامي، وغيرها من مكونات هذا الصرح المقرر الانتهاء منه قريبًا.

تنفيذ النصب التذكاري في ساحة الشعب

كما مر «مدبولي» على ساحة الشعب؛ لمتابعة تقدم الأعمال في حديقة الشعب، وأعمال التشجير، وتنفيذ النصب التذكاري، وأعمال تركيب ووضع ساري العلم الأطول عالميًا، وهي المكونات التي ستمثل عناصر تميز محيط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ساحة الشعب تسع 1200 فرد

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحد ممثلي الهيئة الهندسية حول ساحة الشعب، الذي أوضح أن المشروع يتكون من مسرح دائري سعة 1200 فرد، يتوسطه مبنى دائري، بمسطح 5 آلاف متر مسطح، يحدُ المبنى نافورة دائرية بمسطح 4 آلاف متر مسطح، وبشأن سارى العلم، فقد تم إتمام تركيب الوصلة الخامسة بالساري بنجاح، وطولها 27 مترا، ووزنها 135 طنا، ليصل ارتفاع الساري حاليًا إلى نحو 88 مترًا من الحديد، و 6 أمتار خرسانة، بإجمالي 94 مترًا.