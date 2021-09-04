البحرين تسمح بمنح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قالت وكالة أنباء البحرين الحكومية، اليوم السبت، إن السلطات البحرينية سمحت باستخدام جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على اللقاح الروسي لجرعة ثالثة، موضحة أن اللقاح المعزز تمت الموافقة عليه للاستخدام بين جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي جرعتهم الثانية من اللقاح الروسي «سبوتنيك».

وكانت البحرين والإمارات العربية المتحدة وافقت بالفعل على جرعات معززة ثالثة باستخدام لقاح فايزر.

إصابات كورونا في البحرين

وتتناقص إصابات كورونا في البحرين، حيث تبلغ حاليًا 3%، إذ يتم الإبلاغ عن 95 إصابة جديدة في المتوسط ​​كل يوم، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وتم الإبلاغ عن 272709 إصابة و 1388 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البحرين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.7 مليون وفقًا للبنك الدولي، وحتى الآن تم إعطاء ما يقرب من 2.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا للمواطنين، وهو ما يكفي لتلقيح حوالي 76% من السكان، على افتراض أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين.

وفي يوليو الماضي، سمحت البحرين بفتح مولات ومطاعم ومقاهي ومراكز رياضية للجميع وكانت المملكة قد فرضت قيودًا في محاولة للسيطرة على انتشار كورونا خلال عطلة عيد الأضحى.

السماح بفتح صالونات وأحواض سباحة

كما سمحت بفتح صالونات وأحواض سباحة ومراكز ترفيهية بينما تسمح للناس بدخول المرافق الحكومية، وتسمح أيضا بإقامة الأحداث والمؤتمرات في المناطق الخارجية، ويسمح للأشخاص بحضور مؤسسات التعليم والتدريب شريطة التزامهم بالتدابير الوقائية.

وقالت المملكة: إنها سمحت للأفراد المحصنين والمتعافين من الفيروس والأطفال دون سن الـ12 عامًا برفقة شخص مُلقح بدخول دور السينما وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات داخل منازلهم.