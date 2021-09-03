رجل أعمال سابق.. من هو إيتان نائيه أول سفير إسرائيلي لدى البحرين؟

عينت إسرائيل أول سفير لها لدى البحرين عقب توقيع اتفاق السلام بين الجانبين العام الماضي، وذلك وفق ما ذكر حساب باللغة العربية لـ«الحكومة الإسرائيلية» على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

إيتان نائيه رجل أعمال إسرائيلي سابق

وعمل السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، لثمانية أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن السفير الإسرائيلي الجديد لدى البحرين.

- من مواليد إسرائيل عام 1963.

- درس العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب وتخرج منها في 1991.

- رجل أعمال سابق، وخدم في الجيش الإسرائيلي.

- شغل منصب مساعد مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية، ورئيس مكتب قبرص، ومستشارا خاصا للشؤون التركية واليونانية.

- تم تعيينه سفيرا لإسرائيل لدى دولة أذربيجان في الفترة بين عامي 2001-2005.

- في عام 2013 تولى منصب نائب سفير إسرائيل لدى بريطانيا.

- تم تعيينه سفيرا لإسرائيل لدى تركيا خلال الفترة بين عامي 2016-2018

- تولى منصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى أبوظبي.

وكان خالد يوسف الجلاهمة السفير البحريني الجديد المعين لدى إسرائيل، وصل يوم الثلاثاء الماضي، إلى مدينة تل أبيب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وأوضح مصدر لـ«الوكالة البحرينية»، أن أول سفير لمملكة البحرين لدى إسرائيل، وصل إلى مطار بن جوريون الدولي.

يائير لابيد يعتبر افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين من الأولويات

وأبرزت الوكالة البحرينية، أن وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة مملكة البحرين في تل أبيب، يعدان خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، والتي كانت من أولويات وزير الخارجية البحريني يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وفي سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ«الإنجاز التاريخي».