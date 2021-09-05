بالأسماء.. نتيجة القبول بمدارس تمريض بني سويف 2021-2022

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض التابعة لإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية، للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والتي بلغ عددهم 307 طلاب وطالبات، موزعين على 8 مدارس تمريض على مستوى المحافظة.

والتقى محافظ بني سويف، بمكتبه، أمس، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع.

درجات القبول بمدارس تمريض بني سويف

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه جرى قبول 307 طلاب وطالبات، «58 طالبًا بمدرسة باروط للبنين بحد أدنى لمجموع تنسيق القبول 276.25 درجة، و65 بمدرسة بني سويف بحد أدنى 276.5 درجة، و30 طالبا بالواسطى بحد أدني 274.5 درجة، و33 طالبا بمدرسة ناصر بحد أدنى274 درجة، و30 طالبا بمدرسة إهناسيا بحد أدنى 277 درجة، و29 طالبًا بمدرسة ببا بحد أدنى 277.5 درجة، و31 طالبًا بمدرسة الفشن بحد أدنى 275 درجة، و31 طالبًا بمدرسة تمريض سمسطا بحد أدنى 269.5 درجة.»

وقررت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، في وقت سابق، استثناء أبناء شهداء الواجب من الجيش، والشرطة، والأطقم الطبية، من كافة شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للمديرية ما عدا الكشف الطبي، عقب موافقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمنت الإشارة إلى موافقة الوزارة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2020، الذي ينص على تخفيض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار ستة أشهر، واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.