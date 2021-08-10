«تمريض بني سويف» تواصل اختبارات «الهيئة والطبي والنفسي» للطلاب

تواصل إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة والسكان في محافظة بني سويف إجراء اختبارات الهيئة والكشف الطبي والنفسي لمدارس التمريض التي تنتهي في 19 من شهر أغسطس الجاري، عقب اختيار الأعلى درجات طبقًا للتوزيع الجغرافي بكل مدرسة من مدارس تمريض بني سويف الثماني، ومطابقة شروط وإجراءات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في مدارس التمريض العادية بعد الإعدادية.

وتابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم، اختبار الهيئة الذي يُعقد داخل مبنى مديرية الصحة بحضور مسؤولي إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، وشدد وكيل وزارة الصحة في بني سويف على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حرصًا على سلامة الجميع سواء طلاب أو العاملين بمديرية الصحة.

وكانت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في بني سويف، بدأت في 4 أغسطس من الشهر الجاري عقد اختبارات الهيئة والكشف الطبي والنفسي للمرشحات للقبول بمدرسة تمريض بني سويف.

يذكر أن الجهات المعنية قررت استثناء أبناء شهداء الواجب من الجيش، والشرطة، والجيش الأبيض «الأطقم الطبية» من كافة شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للمديرية ما عدا الكشف الطبي، عقب موافقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمنت الإشارة إلى موافقة الوزارة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (558) لسنة 2020، والذي ينص على تخفيض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار ستة أشهر.