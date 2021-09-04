قبول 32 طالبا بالمدرسة الثانوية التمريض للبنين بسيوة

وافقت مديرية الصحة بمطروح على قبول دفعة جديدة من طلاب ثانوي التمريض بنين في مركز ومدينة سيوة، جميعهم من أنباء الواحة، في فصل جديد، وهم الدفعة الثانية لتمريض البنين، التي يجري قبولها للعام الثاني على التوالي، وذلك لخدمة القطاع الصحي في سيوة، والذي يحتاج المزيد من أطقم التمريض لخدمة مدينة سيوة والقرى والنجوع التابعة لها، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدعم القطاع الطبي بسيوة بالكوادر الطبية وأطقم التمريض اللازمة التى تحتاجها.

32 دفعة المقبولين بثانوي التمريض بنين في سيوة

وقبلت مديرية الصحة بمطروح الدفعة الجديدة من طلاب ثانوي التمريض في سيوة بإجمالي 32 طالباً، بعد موافقة الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور عصام عامر، مدير إدارة المدارس بمديرية الصحة.

دراسة طلاب التمريض بنين في مستشفى سيوة

ويدرس طلاب الثانوي التمريض جميع دراستهم النظرية والعملية في مستشفى سيوة المركزي، تحت إشراف ورعاية متخصصين في التمريض بالمستشفى، وتتضمن الدراسة جزءاً نظرياً وآخر عملياً، تحت إشراف مشرفي التمريض في المستشفى، مما يسهم في تعليمهم وتدريبهم على أرض الواقع، مع الحالات المرضية وحالات الطوارئ.

قبول طلاب ثانوي التمريض طبقاً لشروط وزارة الصحة

واعتمدت مديرية الصحة بمطروح قبول دفعة جديدة للصف الأول الثانوي للتمريض من البنين، من خلال الشروط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، ونفذتها إدارة المدارس بالمديرية، في ظل إقبال شديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وجرى تطبيق الشروط على جميع مدارس وفصول التمريض، طبقاً لوضع كل مركز ومدينة من مراكز مطروح، على حدة.

وتنفرد «الوطن» بنشر كشف أسماء الطلاب المقبولين في ثانوي التمريض بنين هذا العام، بمركز ومدينة سيوة، حيث تتميز محافظة مطروح بوجود مدارس وفصول تمريض للبنين والبنات، في مراكز مرسى مطروح وسيوة والعلمين والحمام.