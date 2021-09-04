مدبولي يتابع العمل بالعاصمة الإدارية من أعلى نقطة بالبرج الأيقوني

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال ومعدلات التنفيذ، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة، وكذا مسؤولي الشركة الصينية المسؤولة عن إنشاء الأبراج في منطقة الأعمال المركزية.

وصعد رئيس الوزراء إلى أعلى نقطة بالبرج الأيقوني، التي تتيح رؤية شاملة للاطلاع على أعمال تنفيذ الواجهات والهياكل الخرسانية بمنطقة المال والأعمال، حيث تعرف على موقف تنفيذ هذا البرج المميز وباقي الأبراج في المنطقة، كما صعد إلى أحد الأبراج التي يتم تنفيذها بالمنطقة، لمتابعة أعمال التشطيب التي تتم من الداخل، مؤكدًا على أهمية أن يتم التنفيذ وفق الجودة المطلوبة والبرنامج الزمني المحدد.

مدبولي: منطقة الأعمال المركزية هي القلب النابض بالعاصمة الإدارية

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي تحظى به منطقة الأعمال المركزية باعتبارها القلب التجاري النابض بالحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستعبر عن نهضة مصر المعاصرة، حيث يضم البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا، والعديد من الأبراج الأخرى التي تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار في هذا المشروع والتواجد في قلب العاصمة الجديدة.

تنفيذ الخرسانات المصبوبة بأبراج منطقة الأعمال المركزية بنسبة 95%

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، حول الموقف التنفيذي لأبراج منطقة الأعمال المركزية، حيث أوضح أنه تم تنفيذ الخرسانات المصبوبة بنسبة 95% بإجمالي مليون و347 ألف متر مكعب خرسانة، كما يتم تنفيذ الإنشاءات في الأبراج بنسبة 80%، والواجهات بنسبة 43%، كما تم بدء التشطيبات الداخلية بالأبراج، ويتم استكمال أعمال الميكانيكا والكهرباء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوائط البرج الأيقوني ونهو أعمال الهيكل المعدني، بارتفاع نحو 385 م، كما تم تركيب 66 وحدة زجاجية من واجهات البرج الأيقوني، كما عرض الوزير موقف اتمام الخرسانات وتركيب الواجهات الزجاجية في باقي الأبراج بالمنطقة.