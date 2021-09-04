نوال الزغبي ترد على انتقادات تغريدة «الله مثل الأكسجين»: «مو ناطرة حدا يعلمني»

تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لانتقادات لاذعة من قِبل بعض متابعيها، بسبب تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» اليوم، قالت فيها: «الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة».

انتقادات للفنانة نوال الزغبي بسبب «تويتة».. ومتابعون يطالبوها بالاعتذار

وتسببت تغريدة نوال الزغبي في فتح باب الهجوم عليها من خلال بعض متابعيها، حيث كتب أحدهم: «الخالق لا يجوز تشبيهه بالمخلوق»، وكتب متابع آخر: «ابعدي عن الله وعن الإيمان ليس لك علاقة به» بينما دعاها البعض لتقديم الاعتذار عن هذه التغريدة.

وهاجم متابعون آخرون الفنانة نوال الزغبي بقولهم: «حاولت أستوعب المقصود منها بنية طيبة، ما لقيت إلا غباء وجهل لأبعد الحدود»، «اهتمي بشغلك، ولو رجعتي تقرئي تغريداتك بتعرفي إنك سخيفة وكلامك بلا هدف»، «إصرارك على عدم مسح هذه التغريدة هو أكبر غلط».

نوال الزغبي ترد على انتقادات متابعيها: «مو ناطرة حدا يعلمني»

وبالرغم من قيام أحد متابعيها بدعمها وقوله «ونعم بالله الفلسفة عالتويتة مو طبيعية، أكيد نوال قصدها تشبه حاجة الإنسان للأوكسجين مثل حاجته لوجود خالق رح يختنق بدون وجود سند إلهي ينقذه من مشاكله ما في داعي نتفلسف ونفهم ع كيفنا إنها شبهت الله بالأوكسجين يا ريت نفهم المقصد من الكلام بعدين نفكر بما نكتب».

إلا أن رد نوال الزغبي كان يحمل هجومًا شديدًا بقولها «مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الإيمان.. ومش بحاجة وسطاء مع رب العالمين.. بس النوايا عاطلة عندكن للأسف، يا بني.. اعطني قلبك وفهمكم كفاية هيدي إذا فهمتوا اللي كتبتو».