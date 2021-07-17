نوال الزغبى تطمئن جمهورها بعد إصابتها بـ«التسمم»: أنا بخير

تعرضت مساء أمس، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أثناء إحيائها حفل غنائي في سوريا لوعكة صحية، وخلال الحفل شعرت ببعض الآلام مما جعل الطبيب المعالج يفحصها وينصحها بعدم الغناء، إلا أنها أصرت كي لا يغضب الجمهور، رغم الإصابة بـ« التسمم».

وكشفت«الزغبي» عن حالتها الصحية حاليًا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة إنها بخير، وتتواجد حاليًا في منزلها بعد خروجها من المستشفى ببيروت صباح اليوم، مشيرة إلى أنها ممتنة لجمهورها الكبير، ومحبتهم الكبيرة لها ولدعواتهم ورسائلتهم التي لا تعد.

وتستعد«الزغبي» خلال الفترة القادمة لطرح أغنيتها الجديدة «عكس الطبيعة» التي طرحت البوستر الدعائي لها قبل أيام، ومن المقرر أن يجرى طرحها في عيد الأضحى المقبل.

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر» عن اسم الألبوم وهو «عكس الطبيعة»، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى أمس الجمعة 16 يوليو، حفل غنائي بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على «إنستجرام»، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان «وحياتي عندك» وحقق الألبوم نجاحًا جيدًا مما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية «عايزة الرد» التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم، والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم «بلاقيه في زماني» عام 1995 وألحقته بألبوم «قلنالك حبيناك» عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان «مين حبيبي أنا» من إخراج سيمون أسمر، والذي لاقى نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، وبعد ذلك أطلقت ألبوم «حبيت ياليل» عام 1997، وألبوم «ماندم عليك» عام 1998.