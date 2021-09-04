«الداخلية» في شهر: تنفيذ 2.2 مليون حكم قضائي وضبط عناصر إجرامية

تمكنت وزارة الداخلية خلال شهر، من مكافحة عدد كبير من الجرائم وتحرير عدد من القضايا، بإجمالي 2 مليون و218 ألفًا و274 حكمًا قضائيًا.

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الحد من انتشار فيروس «كورونا»

ضبط 30021 قضية تموينية متنوعة .

غلق 25741 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

ضبط 7356 قضية فى مجال منع تداول الشيشة.. بإجمالى مضبوطات 45448 الشيشة.

ضبط عدد 307253 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 305894 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 236 متهمًا وبحوزتهم 109 قطع سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 4 خزن – 91 قطعة سلاح أبيض.

128 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ 23183 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضبط 2324 قضية متنوعة.

ضبط وفحص 10172 عنصرًا إجراميًا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 1522 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة – الغربية–السويس- الدقهلية – الشرقية - القليوبية – كفر الشيخ – سوهاج - المنيا - قنا – المنوفية – الأقصر – دمياط– البحرالأحمر – الإسماعيلية - أسوان – بورسعيد بإجمالى مضبوطات 899 قطعة سلاح نارى أبرزها 2 رشاش- 1جرينوف – 158 بندقية آلية– 125 بندقية خرطوش– 24 مسدس – 589 فرد محلى - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سرقة بالإكراه، مخدرات، خطف، مقاومة سلطات، سلاح نارى وذخيرة".

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط عدد 4215 قطعة سلاح نارى بحوزة 3550 متهم.. أبرزهم الآتى: 4 جرينوف –1 رشاش – 397 بندقية آلية – 580 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 195 مسدس – 3038 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 475 خزينة – 6376 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 12مسدس– 1فرد محلى – 11 بندقية ومسدس ضغط هواء- 14 مسدس صوت- عدد من الطلقات النارية - أجزاء وأدوات التصنيع.

ضبط 40 تشكيلا عصابيا، ضموا 118 متهما، ارتكبوا 201 حادث.

ضبط 721 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم 3 بنادق آلية – 14 بندقية "غير مششخنة" – 5 مسدس – 160 فرد محلى– 446 سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام

§ تنفيذ 2218274 حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

8894 حكم جناية من بينها 18 حكم بالإعدام – 426 حكم بالسجن المؤبد.

680460 حكم جزئى.

129889 حكم مستأنف.

1085602 حكم غرامة.

313429 حكم مخالفة.

في مجال مكافحة المخدرات

§ تم ضبط 6021 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 6546 متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 1413,452 كيلوجرام.

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 867,745 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 129,715 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 98,806 كيلو جرام.

كمية من بذور القنب المخدر وزنت 316 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 2,204 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 9,492 كيلو جرام.

كمية من مخدر القات وزنت 55 كيلو جرام.

عدد 206912 قرص لعقار الترامادول.

عدد 78972 قرص مؤثر.

عدد 5235385 قرص لعقار الكيبتاجون ، 450 كيلو جرام لذات المخدر .

عدد 140 قرص سابكسون.

عدد 198 طابع إل إس دى.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 20 مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة.

عدد 3 قضايا غسل أموال.. بلغوا إجمالياً أموال 29 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة 393٫000٫000 ثلاثمائة وثلاث وتسعون مليون جنيه .

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط 135 قضية أحداث.

ضبط 16704 قضية مرافق عامة.

كشف غموض 291 حادث خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة بإجمالى 425 متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

§ ضبط 1221 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: 678 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 599 وحدة أبرزها "أجهزة ريسيفر– كروت فك شفرة - وحدات معالجة - سويتش- راوتر- فلتر صوت- أجهزة حاسب آلى" .. وكذا 543 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 860189 "نسخ مصاحب قرآنية بتصريح تداول منتهى وكتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 799343 مخالفة مرورية متنوعة .

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية :تم رفع 1374 سيارة – 544 دراجة نارية.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 38 قضية بإجمالى 43 متهم .. بمضبوطات وزنت 2 طن و420 كيلو جرام.

فى مجال الأمن الإقتصادى

× فى مجال القضايا التموينية:

- ضبط 43467 قضية تموينية متنوعة.. جاء أبرزها على النحو التالى:

· ضبط 691 قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت 28290 إسطوانة.. تقدر قيمة الغاز المدعم 3819150جنيه.

· ضبط 62 قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت 1784471لتر.

· ضبط 400 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 149,36 طن – 32317 عبوة – 410 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

· ضبط 55 قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت 85,116 طن – 7080 قطعة – 4356 عبوة سلع مُدعمة متنوعة.

× فى مجال قضايا التيار الكهربائى:-

- ضبط 361785 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 289,458,830 جنيه.

× فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

- ضبط 6637 قضية فى مجال التهرب الضريبى:- ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص .. بمبالغ مالية بلغت 9,199,667,501 جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 23,372,512 جنيه .

× فى مجال قضايا الأموال العامة:-

- ضبط 66 قضية فى مجال مكافحة جرائم إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال – تعامل فى النقد الأجنبى- سوق مال- إختلاس المال العام والإستيلاء عليه- بطاقات إئتمان– إحتيال مصرفى- إستغلال نفوذ- غسل أموال- كسب غير مشروع .. بقيمة إجمالية بلغت 388٫732٫622 جنيه.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.