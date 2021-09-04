ضبط 160 قضية مخدرات وتنفيذ 48851 حكما خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 100 قطعة سلاح ناري بحوزة 54 متهما.. وذلك على النحو التالي:

(14) بندقية آلية.

(55) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(26) فردا محليا.

(459) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(190) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 48851 حكما قضائيا، بإجمالي 5181 محكوما عليه وذلك على النحو التالي:

(180) حكم جنائي.

(16136) حكم حبس جزئي.

(3137) حكم حبس مستأنف.

(22284) حكم غرامة.

(7114) مخالفة.

في مجال ضبط التشيكلات العصابية: ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 13 متهما، ارتكبوا 28 حادث سرقة متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 160 قضية مخدرات، بإجمالي 173 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (16,310 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,387 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,837 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,832 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (626 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (575 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (105 جرامات).

كمية من مخدر الآيس وزنت (70 جراما).

(5990) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (286) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارة، 33 دراجة نارية).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28789) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

يأتي ذلك في طار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.