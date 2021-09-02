محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل بناء 8 أبراج أيقونية و13 ألف وحدة سكنية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة اختارت مواقع لإنشاء 13 ألف وحدة سكنية و8 أبراج أيقونية، حيث استلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أول تجمعين قبل 3 أشهر وبدأ العمل فيها، وجرى بناء 3 أدوار في عدد من الأبراج التي تبلغ 11 طابقا، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

محافظ كفر الشيخ: سيكون لدينا 4 أبراج أيقونية 40 طابقا و4 أخرى 30 طابقا

وأضاف نور الدين، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «جرى ربط التجمعات السكنية بشرق وغرب المدينة بمحور جديد أُنشئ في الأشهر الماضية يسمى محور سعد زغلول، ومنذ يومين استلمت الهيئة الهندسية التجمع السكاني الثالث في مدخل مدينة كفر الشيخ أمام الجامعة، وسيكون لدينا 4 أبراج أيقونية 40 طابقا، و4 أبراج أيقونية 30 طابقا».

الأبراج الأيقونية تضمن التوسع رأسيا بدلا من التوسع أفقيا

وعن أهمية الأبراج الأيقونية، قال محافظ كفر الشيخ إنّها ضمن مخطط تطوير عواصم المحافظات، وبدلا من التوسع الأفقي يتم التوسع رأسيا، حيث تستوعب هذه الأبراج عددا أكبر من الوحدات السكنية للمواطنين، كما توفر الأرض لخدمات أخرى، مثل المراكز التجارية الإدارية ومجمع المدارس وجامعة للتعليم الفني الدولي ونادٍ اجتماعي و3 مساجد، وسيكون هناك فراغات بين المواقع الإنشائية حتى لا تتخطى 21% و23% من مسطح الأرض.

وشدد نور الدين، على أنّ الأبراج لها أهمية كبيرة، ترجع إلى التوسع الرأسي ووجود أكبر عدد من السكان على مسطح أصغر، موضحا أنّ عوامل الأمان موجودة في الأبراج الأيقونية بأحدث النظم المتبعة عالميا، وجميع المدن الكبرى وعواصم المحافظات سيكون فيها طراز مميز.