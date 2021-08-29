محافظ كفر الشيخ يوجه بإنشاء محور جديد لتخفيف الزحام (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير المحاور والشوارع بغرب وشرق المحافظة، للوقوف على الأعمال الجارية، موجهاً ببدء إنشاء محاور جديدة، ورصف شوارع بالعاصمة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة، والواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد منه أهالي محافظات الدلتا.

وتابع «نور الدين»، الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع 21، مشدداً بمنع عبور السيارات والتكاتك المخالفة، عقب رصده لمخالفة عدد من السيارات بالسير عكس الاتجاه.

كما وجه محافظ الأقليم، بإنشاء محور جديد بين عمارات الأوقاف وأبراج الربيع بغرب العاصمة، ضمن الأعمال الجارية لتطوير منطقة غرب العاصمة، والتي لم تشهد أي تطوير خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن غرب كفر الشيخ، شهدت أعمال تطوير وإنشاء محاور جديدة، بدء من رصف شارع صبري القاضي، وإنشاء الحديقة العامة المجانية المجاورة له، وما تم توفيره من مقاعد وألعاب أطفال وبرجولات ومظلات، وإنشاء محور سعد زغلول الجديد للربط بين شرق وغرب المدينة الممتد من امتداد شارع صبري القاضي، حتى مزلقان سعد زغلول «السلخانة سابقا»، لربط غرب بشرق المدينة، إضافة لإنارته، كما تم إنشاء شارع 21 وتحويله لاتجاهين وإزالة التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة غرب العاصمة.