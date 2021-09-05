خطوات استخراج ترخيص البناء.. تتضمن فرصة التظلم لمن يرفض طلبه

تواصل المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، تلقي طلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، حيث قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جار عقد اجتماعات مع المختصين بمنظومة تراخيص البناء بنطاق أحياء المنطقة الشرقية من رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية، وذلك لاتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء، مضيفا لـ «الوطن»، أنه يتم العمل على التنسيق بين الجهات المختصة بإصدار رخصة البناء وفق الاشتراطات الجديدة فى أحياء المنطقة الشرقية، وهى المركز التكنولوجي بكل حي وجامعة عين شمس ونقابة المهندسين والهيئة الهندسية، وذلك لتسهيل إجراءات إصدار بيان الصلاحية ورخصة البناء.

وأشار «صابر»، إلى أن خطوات استخراج بيان الصلاحية ورخصة البناء، يتم وضعها فى مكان ظاهر داخل كل مركز تكنولوجي، ونشرها لتعريف المواطنين بها، حتى يعرف كل صاحب شأن، خطوات ترخيص البناء، وهى كالتالي:

خطوات استخراج ترخيص البناء

- يتعين على المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.

- يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص

-يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

- يقدم مقدم الترخيص سواء المهندس أو المكتب الهندسى إلى المركز التكنولوجى المختص، الملف مصحوبا بالمستندات والرسومات المطلوبة «نسخة ورقية ونسخة إلكترونية»، على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم.

-يلتزم المركز التكنولوجي المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسل مؤرخا، وإرساله إلى الوحدة ذات الطابع الخاص «الجامعة»، فى مدة لاتجاوز يومين من تاريخ تقديم الملف.

- تقوم الجامعة الحكومية بالإقليم بالمراجعة والفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري للموقع طبقا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمد من الجهة الإدارية، ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة، وإرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجي المختص، وذلك فى خلال مدة لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ وروده إلى المركز التكنولوجي.

-يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص، وعضوية ممثل عن كل من المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.

دور لجنة الفحص

- تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص وإرسال الملف إلى المركز.

-تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجي، باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة، وإصدار الترخيص فى مدة لاتجاوز يومين من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحص، ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص، ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجي ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الترخيص.

- إذا لم يتم استيفاء المطلوب خلال المدة المحددة يلتزم المركز التكنولوجي بإخطار مقدم الترخيص بخطاب لاستلام ملف الترخيص واستكمال المطلوب.

رفض طلب الترخيص

- يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم استيفاءات غير كاملة، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.

-فى حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات.