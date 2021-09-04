تطبق غدا.. شروط جديدة تعلنها أبو ظبي للدخول إلى الإمارات

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبو ظبي، اليوم، عن استحداث شروط جديدة للدخول إلى دولة الإمارات، التي يخضع لها المواطنين، المقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» شروط السفر إلى دولة الإمارات بعد استحداثها، وفقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة المصرية، في بيان صادر عنها اليوم، وفقا لما جاء بالتقرير الوارد من مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار سلسلة الأخبار التي تغطي شروط السفر إلى الدول في ظل جائحة فيروس كورونا.

شروط السفر إلى دولة الإمارات

والشروط التي أعلنتها أبو ظبي للسفر إلى دولة الإمارات هي:

ـ إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى إمارة أبو ظبي من خارج الدولة.

ـ إلزام كافة المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، بإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، قبل الإقلاع إلى الإمارة، على أن يكون تم استلامها خلال 48 قبل موعد الرحلة.

شروط السفر إلى دولة الإمارات للقادمين من وجهات القائمة الخضراء

ـ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس.

ـ يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفي كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

إجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين القادمين من وجهات القائمة الخضراء

وحددت الإمارات إجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين، سواء كانوا مقيمين أو زوارا، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، وهي الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، فيجب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

إجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين

ـ يتعين على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى «غير القائمة الخضراء»، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

دول القائمة الخضراء التي حددتها دولة الإمارات

وحددت أبو ظبي، القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبو ظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي «القائمة الخضراء» وهي كالتالي:

ـ إستراليا.

ـ أرمينيا.

ـ الأردن.

ـ ألبانيا.

ـ البحرين.

ـ البرتغال.

ـ التشيك.

ـ الدنمارك.

ـ السعودية.

ـ السويد.

ـ الصين.

ـ الكويت.

ـ ألمانيا.

ـ المجر.

ـ النرويج.

ـ النمسا.

ـ اليابان.

ـ اليونان.

ـ أوكرانيا.

ـ إيطاليا.

ـ بروناي.

ـ بلجيكا.

ـ بلغاريا.

ـ بوتان.

ـ بولندا.

ـ تايوان (جمهورية الصين الشعبية).

ـ تركمانستان.

ـ جزر القمر.

ـ جزر المالديف.

ـ أيرلندا.

ـ رومانيا.

ـ سان مارينو.

ـ سنغافورة.

ـ سلطنة عمان.

ـ سلوفاكيا.

ـ سلوفينيا.

ـ سويسرا.

ـ سيشيل.

ـ صربيا.

ـ طاجيكيستان.

ـ فنلندا.

ـ قبرص.

ـ قرغيزستان.

ـ قطر.

ـ كرواتيا.

ـ كندا.

ـ كوريا الجنوبية.

ـ لوكسمبورج.

ـ مالطا.

ـ موريشيوس.

ـ مولدوفا.

ـ موناكو.

ـ نيوزيلندا.

ـ هولندا.

ـ هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).