الاستعلام عن طلب تلقي لقاح كورونا للمسافرين: في 7 خطوات

تعد خطوات الاستعلام عن طلب تلقي لقاح كورونا للمسافرين عبر موقع وزارة الصحة والسكان، من أكثر الكلمات البحثية رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب إعلان دولة الكويت عن عودة رحلات الطيران مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من عام، بالإضافة إلى عودة الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية ولكن بشرط الحصول على اللقاح.

وترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن طلب تلقي لقاح كورونا للمسافرين، كالتالي:

يمكنك الاستعلام عن طلب تلقي لقاح كورونا للمسافرين خلال عدة خطوات بسيطة بدءا من الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان، حتى معرفة موعد تلقي اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الثانية.

خطوات الاستعلام عن طلب تلقي لقاح كورونا للمسافرين

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط.

- الضغط على إيقونة «الاستعلام عن طلب اللقاح» من خلال القائمة الرئيسية لموقع وزارة الصحة.

- كتابة الرقم القومي أو رقم الجواز المسجل لتلقي اللقاح.

- كتابة آخر أربعة أرقام من رقم طلب الحصول على اللقاح، الذي جرى الحصول عليه في رسالة نصية على الرقم المحمول المسجل.

التأكد من صحة معلومات تسجيل طلب الحصول على اللقاح

- التأكد من صحة البيانات التي جرى تدوينها (الاسم، الرقم القومي، المحافظة، منطقة السكن، الفئة المستهدفة من اللقاح).

- ثم الضغط على «الاستعلام عن حالة الطلب».

- ظهور نتيجة الاستعلام عن الطلب موضح بها (مكان وموعد التطعيم، وقائمة الانتظار).

- أو من خلال الاتصال على الخط الساخن «105» المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان، لتلقي الاتصال والشكاوى والاستعلام عن فيروس كورونا وموعد الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى الحصول على رقم جديد لتسجيل اللقاح في حالة فقدانه.