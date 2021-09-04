ماجد نجم: اهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي سبب تقدمها بالتصنيف

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير في إعلاء صورة التعليم العالي في مصر وتطوير ملف الجامعات وإعطائه الأولوية القصوى، خاصة وبعد تولي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، مسؤولية الوزارة في عام 2017.

نجم: الجامعات المصرية مصنفه الأولى عربيا من حيث عدد الجامعات ضمن التصنيف الدولي

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الوزارة أنشأت لجانا من شأنها معرفة أسباب تراجع تصنيفات الجامعات المصرية حول العالم، وتم العمل على ذلك الأمر منذ تولي الوزير المسؤولية وحتى الآن، حيث إنه كان في عام 2016 وجد 3 جامعات فقط في التصنيفات الدولية، وفي عام 2020 وصل عدد الجامعات الموجودة في التصنيف إلى 23 جامعة، حتى باتت الجامعات المصرية مصنفة الأولى عربيا من حيث عدد الجامعات ضمن التصنيف الدولي.

نجم: في جامعة حلوان وحدها كان يتم كتابة الأبحاث العلمية بـ11 طريقة مختلفة

وأوضح أن اللجان لخصت أسباب عدم ظهور الجامعات المصرية ضمن التصنيف الدولي مؤخرا، وكانت ضمن ما خلصت إليه هو عدم اعتماد صيغة واحدة في كتابة البحث العلمي، حيث إنه وفي جامعة حلوان وحدها كان يتم كتابة الأبحاث العلمية بـ11 طريقة مختلفة، أدت إلى عدم ظهور الجامعة في التصنيف العالمي للتعليم.

وأكد أن تحديد ميزانية كافية لتطوير عمليات البحث العلمي إحدى النقاط المحورية التي اعتمدت القيادة السياسية على تطويرها خلال الفترة الماضية لرفع شأن التعليم العالي في مصر، حيث تم وضع موازنة مالية كافية من اجل البحث العلمي وإنجاز المشاريع الوطنية التنموية عبر أكاديمية البحث العلمي وصندوق تمويل التكنولوجيا، وكذا التوسعة في المشاريع البحثية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي والجهات أخرى، «مصر غنية بالعلماء على مستوى كل الجامعات المصرية، ولا تخلو مؤسسة تعليمية في مصر إلا وبها علماء أكفاء».

وتابع: «الجامعات المصرية تستعيد حاليا قوتها وتصنيفها الدولي، وبقت النهاردة لها تأثير قوى محليا وإقليميا وعالميا».