10 منح جديدة من جامعة حلوان لطلاب جنوب سيناء

يسعى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتوفير أكبر قدر من المنح بجميع الجامعات الخاصة والدولية والأهلية والحكومية، لتخفيف العبء على أسر الطلاب، وتوفير فرص الدراسة في تلك الجامعات التي تتميز بمتسوى تعليمي عالي الجودة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توفير 10 منح مجانية جديدة لخريجي الثانوية العامة بالمحافظة بجامعة حلوان.

وأكد المحافظ أن رئيس جامعة حلوان اعتمد الـ 10 منحة دراسية بكافة كليات الجامعة، وتتضمن المنحة الإعفاء من مصروفات الدراسة والمدينة الجامعية، علاوة على تخفيض في اشتراك مترو الأنفاق بطلب من الجامعة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصرح له اليوم الأربعاء، أن منح جامعة حلوان تنطبق على الطلاب من محافظة جنوب سيناء الذين سيحدد لهم التنسيق العام للجامعات المصرية في بطاقات ترشيحهم إحدى كليات جامعة حلوان فقط.

توفير 26 منحة بالجامعات الخاصة والأهلية

وأشار إلى توفير 26 منحة بالجامعات الخاصة والأهلية، بينهما 10 منح متنوعة من الجامعة البريطانية، و12 منحة أخرى من أكاديمية الشروق، إضافة إلى منحتين من الجامعة الألمانية، وتتضمن الإعاشة وكل التكاليف.

وأكد أن رؤساء الجامعة والأكاديمية أكدوا حتمية اجتياز الطلاب المتفوقين المرشحين لاختبارات القبول بالجامعة والأكاديمية، طبقًا للمعايير الخاصة للجامعة والأكاديمية والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

معارض موسمية للمشغولات البدوية بجامعة الشروق

وأشار إلى أنه جرى اقتراح تنظيم معارض موسمية للمشغولات والحرف اليدوية البدوية لسيدات البدو داخل جامعة الشروق والأكاديمية، تشجيعًا للمرأة البدوية، وذلك في إطار زيادة دعم وتمكين المرأة، والحفاظ على التراث الثقافي البدوي، وتعريف الدارسين به، ونال هذا الاقتراح إعجاب المسئولين بالجامعات.