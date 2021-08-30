جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد كورونا

استمرت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، في حملة التطعيمات للوقاية من أثار الفيروس الخطيرة على الصحة، وسط جهود كبيرة ومكثفة للأطقم الطبية والجهود المبذولة من الدولة، لتوفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، ووفقا لخطة وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة.

ويجري ذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على المستشفيات الجامعية، والدكتور كريم منتصر، نائب مدير مستشفى بدر، مدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية، بإشراف الدكتور ناصر حمزاوي، نائب مدير مستشفى الطلبة، وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان، برئاسة الطالب علي السيد، رئيس الاتحاد.

استمرار المقررات الصحية داخل جامعة حلوان

وتستمر الحملة في المقرات المخصصة للتطعيمات داخل الجامعة بالمبني الإداري والصالة المغطاة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية مواطنيها كافة، وفقاً لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور ماجد نجم، في تصريح له، إن هذه الحملة تأتي في إطار دور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء، حفاظا على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوباء؛ للحفاظ على أرواح مواطنيها، وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»، من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه «مهدي» الشكر للاطقم الطبية المشاركة في هذه الحملة على ما بذلوه من جهد حثيث لراحة متلقى التطعيمات، والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه الإجراءات الاحترازية كافة.