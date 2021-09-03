لطلاب جامعة حلوان الجدد.. موعد وخطوات الحصول على لقاح كورونا

اشترطت وزارة التعليم العالي حصول الطلاب الجامعيين على تطعيم كورونا، حتى يمكنهم الدخول إلى الحرم الجامعي، وأعلنت جامعة حلوان عن الخطوات الواجب اتباعها من الطلاب الذين انتسبوا في تنسيق المرحلة الأولى لها، لتلقي اللقاح في الجامعة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» للطلاب الجامعيين من موضوعات خدمية على مدار الساعة، تستعرض خطوات الحصول على تطعيم لقاح كورونا لطلاب جامعة حلوان من المنتسبين الجدد.

موعد التقديم والحصول على لقاح كورونا في جامعة حلوان

وبحسب بيان جامعة حلوان، فإن حجز إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد 2021 / 2022 على الموقع المخصص لحجز الكشف الطبي يبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 5 سبتمبر الجاري، على أن تبدأ إجراءات الكشف للطلاب بالجامعة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر ٢٠٢١.

خطوات الحصول على موعد كشف طبي بجامعة حلوان

يمكن للطلاب الجدد الحصول على تطعيم كورونا في جامعة حلوان من خلال اتباع الآتي:

- في البداية يقوم الطالب بالدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة أو الدخول بشكل مباشر من هنــا، ثم تسجيل البيانات الخاصة به كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، والانتهاء من عملية تسجيل البيانات بالكامل.

- سيتم إرسال رسالة للطالب على رقم الهاتف المسجل، في نهاية عملية التسجيل كود مكون من 20 رقما، يجب الاحتفاظ به، أو الحصول على «برنت سكرين» من الرقم.

- بعد الانتهاء من التسجيل يدخل الطالب على موقع حجز موعد الكشف الطبي من هنــــا ، مع العلم أن الموقع لا يزال تحت التطوير ولن يفتح قبل يوم 5 سبتمبر 2021.

- يقوم الطالب بتسجيل بياناته، وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، وسيظهر للطالب موعد ومكان الكشف الطبي، ويجب على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

- في الموعد المحدد، يتجه الطالب إلى الجامعة، ومعه بطاقة الترشح للجامعة، استمارة الكشف الطبي، وبطاقة الرقم القومي.

- يتوجه الطالب لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم 3 بالحرم الجامعي للجامعة، وذلك لجميع الطلاب المرشحين، وفقًا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصراً.