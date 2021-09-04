الإسكان: العاصمة الإدارية تضم أكبر محطة حافلات في الشرق الأوسط

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد زار العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، وكانت أطول فترة زيارة له إلى العاصمة واستمرت طيلة 8 ساعات كاملة، وأكد خلال زيارته أن جدول الزيارات للعاصمة سيزيد خلال الفترة المقبلة لإنهاء البناء بالعاصمة ولحين استلامها.

عباس: الجهات التنفيذية عرضت على رئيس الوزراء الموقف التنفيذي الكامل للمباني

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع كافة الجهات المعنية التي قامت بدورها بعرض الموقف التنفيذي للمباني بالكامل وكل التحديات الموجودة، «أكبر تحدي بالنسبة لينا كان الوقت، ومعدلات التنفيذ غير مسبوقة».

عباس: «كل 4 أيام هيتم تسليم مبني كامل بالفرش.. دلوقتي استلمنا 5 وزارات»

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد مرحلة التشطيبات النهائية، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء بالكامل من الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة الإدارية قبل استلامها، موضحا أنه وبالنسبة للحي الحكومي فقد تم تدشين لجنة حكومية تقوم باستلام مباني الوزارات والمباني الحكومية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، «كل 4 أيام هيتم تسليم مبني كامل بالفرش، ودلوقتي تم استلام 5 وزارات، وعندنا 38 مبني هيتم تسليمه تباعا، و90% من المباني انتهي الفرش فيها بالكامل بكل المباني».

أكبر محطة حافلات في الشرق الأوسط

واستطرد: «بالنسبة لمحطة الحافلات هتكون أكبر محطة حافلات على مستوى الشرق الأوسط، ومقسمه لدورين أسفل الأرض ودور أعلي الأرض، وفيها حافلات كبيرة، وتستوعب 800 حافلة بمكان واحد، وأماكن لعربات الميكروباص، مع كافة الخدمات والورش ومحطات الوقود ومول تجاري على مساحة 100 فدان».

وأكد أن العمل يجري حاليا على إنجاز صب الخرسانات بالموقع وفي خلال شهرين سيتم الانتهاء من صب الخرسانات بالكامل، ومن المنتظر تسليمها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتابع: «مبني البرلمان معمول على أعلى مستوى من الجودة والتنفيذ، ورئيس الوزراء خلال جولته زار أكبر جامع موجود في العاصمة والمنطقة كلها، وتفقدنا كل حاجة في الجامع».