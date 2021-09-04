محمد محيي ومي فاروق عضوا لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية «حلمك قرب»

بدأ الفنان محمد محيي والفنانة مي فاروق، في تصوير حلقات برنامج المواهب الغنائية «حلمك قرب» لاكتشاف المواهب الغنائية، التابع لوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

ويشارك رفقة مي فاروق ومحمد محيي، كل من الملحن مدين، ومدير التصوير جلال الزكي.

مي فاروق ومحمد محيي أعضاء لجنة تحكيم «حلمك قرب»

وكتب محيي، على حسابه على موقع «فيس بوك»: «سعيد جدا إني هكون موجود معاكم في أقوى برنامج مسابقات فني مصري 100٪ قريبا جدا، والأسعد بالنسبالي إنه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والأسعد أكتر وأكتر إني مع زملائي وأصدقائي الغاليين مي فاروق ومدين وجلال الذكي، انتظرونا قريبا في (حلمك قرب)».

كان محمد محيي، قد دخل في مشكلة عنيفة خلال الأيام الماضية بعد طرح أغنية «ورقة وقلم».

وقال محمد محيي، في منشور عبر إحدى صفحات محبي محمد محيي، «إخواتي وأعزائي في الجروب، إن شاء الله لما ينزل السي دي هاتفهموا أكتر بكتير من دلوقتي، وساعتها هتقارنوه بسي دي (مظلوم)، وتقولوا مظلوم أحلى، اللي هو كان في رأيي وقته إنه لا يرتقى لسي دي (قادر وتعملها)، اللي هو وقته كان في رأيي إنه لا يرتقي لصورة ودمعة، وهكذا في كل جديد يتقدم، وصدقوني متفهم جدا وأكيد كل واحد ليه ذوقه ورأيه على العين والراس وليهم كل الاحترام والتقدير عندي».

وأضاف محيي: «أنا أستحمل وأستوعب ده حقكوا عليا، بحق محبتنا في الله اللي مفيهاش أي مصلحة بكل تأكيد، وده أرقى وأطهر وأصفى أنواع المحبة، لكن الرجاء الوحيد ليا متختلفوش بسببي وأشوف تجاوز ليكم في حق بعض، الاحترام والتقدير والفهم سمة جروبنا الطيب».

محمد محيي يعتذر لجمهوره عن أغنية «ورقة وقلم»

وتابع: «أخيرا إدوني فرصة أقدم تجربتي كاملة، وعيشها معايا لو تحب أو عيش مع القديم أو مع فنان تاني، ليك الحق تعبر كيفما تشاء، لكن كمان قدر مجهود وتعب وسهر وعطاء كل اللى بيحاربوا الزمن الصعب وبيضحوا عشان العمل يوصلك فى دقايق تسمعها وهما بيعيشوها سنين، أشكركم من كل قلبى أخواتى وأحبابى متفق ومختلف، وأتمنى أشوفكم بخير وسعادة ورضا.. والحمد لله».