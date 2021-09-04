عبد المنعم سعيد: تعاون مصر مع دول شرق المتوسط هام مستقبليا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر، إن التعاون بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط، له بعد تاريخي ومستقبلي هام، حيث إن الأمور تسير ما بين القيادة السياسية في كل من مصر وقبرص واليونان بشكل جيد وبخطى متسارعه نحو الإنجاز.

سعيد: تسييل الغاز المكتشف في اليونان بمحطات الإسالة في دمياط

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن البروتوكولات التعاونية ما بين الدول الثلاث تسير بشكل جيد فيما يتعلق بنقل الطاقة والكهرباء المصرية إلى الدول الأوروبية، وبات الأمر قيد التنفيذ، كما أنه ومن المفترض أن ينتقل الغاز المكتشف حديثا في حقل أفروديت اليوناني إلى مصر من أجل التسييل بمحطات التسييل العملاقة بمحافظة دمياط.

سعيد: «في ليبيا تم الاتفاق على أن يتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل»

وأوضح أن العلاقات الثلاثية ما بين الدول الثلاث مستمرة في التوثيق والتوافق، كما أن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس السيسي مع الرئيس القبرصي الحديث حول القضية الليبيبة، وضرورة إخراج المرتزقة الأجانب منها، والتأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في موعدها دون تأجيل، «الموقف حاسم وحازم، وتم الاتفاق على أن يتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وعلى الأطراف المعنية الالتزام بالموعد».

ولفت إلى أن هناك آلية متفق عليها بين البلدين، ومصر والأطراف الأخرى في منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث إن عقد اجتماع على المستوى الرئاسي يعكس الاهتمام الكبير بكافة الموضوعات التي تشغل بال الشعوب، «من المفترض أن تلي تلك الاجتماعات لجان مشتركة عليا يمثلها رئاسة الوزراء على مستوى الدول أو وزارة الخارجية من أجل التمثيل الدبلوماسي القوى والفعال».

وأكد أن اللمحات الإنسانية التي دائما ما تظهر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته مع رؤساء الدول، مثل ما ظهر مع عاهل الأردن منذ يومين والرئيس محمود عباس أبو مازن هي روح إنسانية قوية لدى الرئيس السيسي.

وتابع: «ده ستايل السياسة الخارجية المصرية، وهي بتبني جسور قوية، ونحوله لمواقف جادة وحاسمة تتعلق بالمواقف المصرية، واللمحة الإنسانية المصرية دائما ما تكون بتعاون عميق وكيمياء، جراء كثرة اللقاءات بين الرئيس ونظرائه من باقي الدول، ومصر مضيافة والرئيس السيسي يمثلها بهذا المعني».