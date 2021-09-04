السيسي: نتضامن مع قبرص حيال أي ممارسات تمس سيادتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه أكّد للرئيس القبرصي موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددًا على تضامن مصر مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولة فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

السيسي: توافق مع رئيس قبرص حول تعزيز آلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان

أضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أنَّه توافق مع الرئيس القبرصي حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية.

السيسي يتفق مع نظيره القبرصي على الإعداد الجيد للقمة الثلاثية المقبلة

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنَّه اتفق مع نظيره القبرصي على ضرورة الإعداد الجيد للقمة الثلاثية المقبلة، والمقرر انعقادها في اليونان خلال شهر أكتوبر 2021.