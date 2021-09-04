السيسي: يسعدني الإعلان عن اتخاذنا خطوة مهمة في علاقتنا مع قبرص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي إنَّه «لا يخفى عليكم مدى تثميننا للعلاقات الخاصة التي تربط بلدينا والتي تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضاري الذي ميز علاقات الشعبين تاريخيًا، كما أنني فخور بالعمل الذي قمنا به معًا خلال السنوات الماضية لتدعيم صداقتنا الراسخة».

الرئيس السيسي لنظيره القبرصي: فخور بالعمل به معًا السنوات الماضية لتدعيم صداقتنا الراسخة

وأضاف السيسي: «شهدت تلك الفترة بلا شك تناميًا في حجم التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، هذا التعاون الفريد نموذجًا يحتذى به في كيفية تحقيق التكامل على المستوى الإقليمي».

الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين البلدين

وتابع رئيس الجمهورية: «في إطار التزامنا بالاستمرار على هذا النهج في تقوية أواصر صداقتنا، يسعدني أن أعلن عن اتخاذنا خطوة مهمة، وأكثر تقدمًا على صعيد توليد مزيد من الزخم في علاقتنا الثنائية، حيث ترأست اليوم، مع الرئيس القبرصي الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين البلدين، لتصبح إطارًا لمتابعة مسارات التعاون الثنائي على أعلى مستوى في البلدين، في توقيت مفصلي ومهم».

كانت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية ألقت الضوء على انعقاد أعمال اللجنة العليا الحكومية المشتركة بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم السبت، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ووصفت الاجتماع بالتاريخي الذي يعد فصلا جديدا في العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا.

أجندة مناقشات اللجنة الحكومية المشتركة بين مصر وقبرص

وأكدت الوكالة القبرصية، في تقرير نشرته اليوم أنه من المقرر مناقشة مجموعة من القضايا وموضوعات التعاون المشترك بين مصر وقبرص كقضايا الطاقة والتعاون الدفاعي والعلاقات التجارية، لرغبة البلدين في التعاون بما يخدم الاستقرار خصوصا في منطقة شرق البحر المتوسط.

الرئاسة القبرصية وصفت انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة والحكومية – وفقا تقرير وكالة الأنباء القبرصية- بأنها تعبر عن رغبة وإرادة البلدين في تطوير العلاقات بينهما، ودعم التعاون.