زراعة الشرقية: ندوات مكثفة لتوعية المزراعين بترشيد مياه الري

قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية تنفذ دورات مكثقفة بمختلف القرى في مراكز المحافظة لتوعية المزراعين بأهمية ترشيد استخدام المياة أثناء الزراعة وعدم هدرها أثناء عمليات الري، واستخدام الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ندوات توعية للمزراعين بالشرقية

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك يأتي في إطار أنشطة إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بإشراف المهندس أشرف صلاح الدمرداشي مدير الإرشاد الزراعى بالمديرية تنفيذا لتوجيهات الوزارة بمتابعة الزراعة وتقديم الدعم اللازم للمزارعين من خلال الندوات وورش العمل وغيرها .

ندوة لترشيد استخدام المياه

وأشار إلى أنه تم مؤخرا عقد ندوة توعوية عن ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية للمحاصيل المختلفة «محصول الذرة»، بناحية قرية «كوم الأشراف»، التابعة للإدارة الزراعية بمركز الزقازيق.

وحاضر في الندوة الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية للإدارة بالشرقية في حضور المهندس وليد كمال الشوادفي أخصائى محصول الذرة بالمحافظة والمهندس السيد نجم أخصائى محصول الذرة بمركز الزقازيق والمهندس أحمد حسن ذكي مدير عام الإدارة الزراعية بمركز الزقازيق والمهندس حليم عبد الملك رئيس قسم الارشاد بمركز الزقازيق وأمل كامل الشامي رئيسة الوحدة المحلية بأم الزين والمهندس عطية العزب مدير الجمعية الزراعية بكوم الأشراف ومهندسى الارشاد بالإدارة وعدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة بالقرية .

وتناولت الندوة الحديث عن أهم التوصيات الفنية خلال هذه الفترة والفحص المستمر والعلاج الفورى لبعض الأمراض بالمبيدات الموصى بها وكذلك استفسارات وأسئلة الحضور من المزارعين. الذين أشادوا بالندوة وطالبوا بتكرارها.