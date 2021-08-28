بروتوكول تعاون بين «الزراعة» ومحافظة قنا لتطبيق أنظمة الري الحديث

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ومحافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، ورئيس البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، توقيع بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الري الحديث، وذلك بين البنك الزراعي المصري، والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعي، والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، بحضور زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب أشرف رشاد، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري، وبعض نواب البرلمان، والسكرتير العام لمحافظة قنا، المهندس تامر سعيد، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك الزراعي.

وقع البروتوكول كل من رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء عزوز، ممثلا عن الوزارة، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، سامي عبد الصادق، ممثلا عن البنك، وكل من رئيس الجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة، عبد الفتاح سراج الدين، ورئيس الجمعية التعاونية العامة للإستصلاح الزراعي، مجدى الشراكي.

‏البروتوكول يهدف لتقديم التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين في الاعتماد على أنظمة الري الحديث

وقال وزير الزراعة، إن البروتوكول يهدف إلى تقديم كافة التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين في الاعتماد على أنظمة الري الحديث في زراعة أراضيهم، مضيفا أن البنك يمنح المزارعين قروضا بدون فائدة يتم سدادها على 10 سنوات لتطبيق أنظمة الري الحديث في مزارعهم.

وتابع القصير بأن وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تستهدفان تحويل نظام الري بالغمر إلى أحد أنظمة الري الحديث (التنقيط - الرش) لإجمالي مساحة 3.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية، خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتا إلى أن جمعيتي استصلاح الأراضي والأراضي المستصلحة، سوف تقومان بحلقة الوصل بين البنك الزراعى المصري، والمزارعين، لنشر الوعي بينهم بمميزات الري الحديث وحثهم على الاعتماد عليه فى ري أراضيهم.

محافظ قنا: ندعم جهود الدولة في تطوير أنظمة الري الحديث

ومن جانبه، قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إن المحافظة تدعم جهود الدولة التي تهدف لتطوير أنظمة الري وتحسين إنتاجية الفدان في مختلف المحاصيل، مشيرا إلى أن المحافظة نظمت منذ أسبوعين مؤتمرا موسعا لدعم سبل تطوير وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث، داعيا المزارعين إلى ضرورة مواكبة التطورات وتنفيذ توجهات الدولة نحو الاعتماد على أنظمة الري الحديث، بما يعود بالنفع على إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل الأسرة وكذلك تحقيق وفرة في المياه.