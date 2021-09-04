بعد طرح موديل 2022.. قائمة المنافسين لـ«رينو داستر» الجديدة

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «رينو» عن طرح الموديل الجديد من طراز «رينو داستر 2022» في السوق المصرية، بأسعار تبدأ من 288 ألف جنيه؛ وترصد السطور التالية أهم المنافسين من موديلات العام الجديد ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV للسيارة «رينو داستر موديل 2022».

قائمة أسعار ومواصفات «رينو داستر 2022»

-تتوافر السيارة بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات

الفئة الأولى بسعر 288 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 303 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 333 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.9 ثانية، وتستهلك متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

قائمة أسعار ومواصفات «أوبل كروس لاند موديل 2022»

-تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

-تدخل الفئة الأولى ضمن قائمة المنافسة السعرية، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 1200 لتر تربو، ينتج قوة 110 أحصنة، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية، وتستهلك متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

قائمة أسعار ومواصفات «إم جي ZS موديل 2022»

-تتوافر السيارة بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 265 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر 280 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 298 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة 119 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 11.3 ثانية، وتستهلك متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

قائمة أسعار ومواصفات «سوزوكي فيتارا 2021 الجديدة»

-تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 353 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 360 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 13 ثانية، وتستهلك متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.