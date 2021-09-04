أسعار هيونداي توسان 2022 في مصر

يحظى السوق المصري بالعديد من الطرازات الختلفة من السيارات لمختلف المصنعين سواء كانت سيارات أوروبية أو يابانية أو كورية و صينية، بينما تحتل السيارات الكورية نسب كبيرة من المبيعات داخل السوق المصري لما توفره من اعتمادية كبيرة وتوافر في قطع غيار السيارات وانخفاض أسعارها.

وتعد شركة هيوناي الكورية من أهم وأكبر الشركات التي تتمتع بأرقام قوية في المبيعات داخل السوق المصري نظراً لأنها تخاطب العديد من الفئات سواء كان المستهلكين الذين يبحثون عن السيارات المتوسطة أو المستهلكين الذين يبحثون عن السيارات الفارهة.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار ومواصفات سيارة «هيونداي توسان الجديدة 2022» والتي تم إصدار النسخة الجديدة المحدثة منها «فيس لفت» خلال العام الماضي، بحسب وكيلها في مصر.

موصافات هيونداي توسان 2022

- تأتي السيارة مزودة بمحرك بسعة 1600 سى سى - تربو يولد قوة 180 حصان وعزم النيوتن 265، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 201 كيومتر/ ساعة، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ 100 كيلومتر/ ساعة في 9 ثواني، وتستهلك السيارة متوسط 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد 4500 ملم الطول، و1865 ملم العرض، و1651 ملم للارتفاع، و2680 ملم طول قاعدة العجلات.

أسعار هيونداي توسان 2022 في السوق المصري

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلي بخمس فئات مختلفة التجهيزات والأسعار بنحو.

- الفئة الأولى بسعر 460 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 490 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 525 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 575 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 615 ألف جنيه.