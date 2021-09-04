برلماني: العلاقات بين مصر وقبرص ساهمت في استغلال موارد البحر المتوسط

أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، صباح اليوم، للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، التي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

العلاقات بين مصر وقبرص

وأكد مهني، أن العلاقات بين مصر وقبرص ممتدة للتاريخ، فهناك عمق للعلاقات وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات بالمنطقة، فتشهد أزهى عصورها خلال الفترة الحالية، وساعد في تعزيزها القرب الجغرافي والتناغم الحضاري والثقافي بين الشعبين.

مصر تلعب دورا محوريا على الصعيد الدولي

وقال مهني، إن مصر تعلب دورا محوريا قويا على الصعيد الدولي، وقد شهدت العلاقات تنوعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بما يضعها في ريادة الدول وكذلك في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، وجهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفا أن هناك تعاون بين مصر وقبرص في كافة المجالات، فهناك تنسيق مستمر بين البلدين على المستوى السياسي في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك تطورات في العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، نجحت في إفشال مخططات عرقلة استغلال الموارد الطبيعية في البحر المتوسط، مؤكدا أن المصالح المشتركة أصبحت تتجاوز المصالح الخاصة بالغاز الطبيعي وترسيم الحدود البحرية، إلى بناء كيان إقليمي مؤثر للقوى المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة.