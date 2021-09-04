غدًا.. منتخب الفراعنة يبحث عن النقطة السادسة أمام الجابون

يحل المنتخب الوطنى الأول ضيفاً على نظيره الجابون، خلال المباراة التى تجمعهما فى التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، وتقام بمدينة فرانسفيل بالجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويحتل الفراعنة المركز الثانى بالمجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف، حيث شهدت الجولة الأولى فوز مصر على أنجولا بهدف دون رد، وتغلب ليبيا على الجابون بهدفين مقابل هدف.

وعقد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، جلسة مطولة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز فى اللقاء، وغلق صفحة مباراة أنجولا، بعد الانتقادات التى طالت أداء الفراعنة رغم الفوز، وشدد على أن هزيمة الجابون فى عقر داره والوصول للنقطة السادسة يضع المنتخب فى الصدارة مبكراً ويسهل من حسابات المجموعة فى المباريات المتبقية.

وحذر المدير الفنى اللاعبين من انتفاضة المنافس بعد سقوطه فى فخ الهزيمة بالجولة الأولى أمام ليبيا، ومن ثم سيلعب مباراة اليوم بهدف الفوز فقط، خاصة أنها تقام على ملعبه، من أجل الحفاظ على حظوظه فى المجموعة.

«البدرى» يجرى تغييرات فى التشكيل ويطالب اللاعبين بالتركيز.. و«صلاح ومصطفى» يقودان الهجوم

وقرر «البدرى» إدخال تعديلات على تشكيل الفراعنة الذى يخوض مباراة الغد، أبرزها عودة الثنائى محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول، ومصطفى محمد، المحترف بصفوف جالاتا سراى التركى، لقيادة هجوم الفراعنة، مع الاعتماد على ثلاثة لاعبين بمنتصف الملعب لفرض السيطرة على منطقة الوسط، والحد من الاندفاع الهجومى المتوقع لمنتخب الجابون، والدفع بأيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر بدلاً من أحمد أبوالفتوح؛ لإجادة الأول النواحى الدفاعية.

ومن المتوقع أن يخوض منتخبنا المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، وأمامه رباعى خط الدفاع باهر المحمدى وحجازى والونش وأيمن أشرف، وأمامهم ثلاثى خط الوسط طارق حامد والسولية وحمدى فتحى، ويقود الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد و«أفشة».

فى المقابل، يتسلح منتخب الجابون بعاملى الأرض والهجوم القوى أمام منتخب مصر، خاصة أنه يستضيف المباراة على أرضه «فرانسفيل»، الأمر الذى قد يمنحه الدفعة لانتزاع الانتصار من الفراعنة، من خلال تصحيح الأخطاء التى ارتكبها فى لقاء منتخب ليبيا فى الجولة الأولى من التصفيات، والتى أوقعته فى فخ الهزيمة، وأفقدته أول ثلاث نقاط فى طريق التصفيات.

وأكد سامسون مبينجى، لاعب وسط منتخب الجابون، أن المباراة لن تكون سهلة، رغم الاستعداد الجيد للمنتخب، إلا أن دوافع منتخب الفراعنة لمواصلة الانتصارات واكتمال صفوفه بوجود عناصره الأساسية والمؤثرة، ستكون أحد الأسلحة التى سيستغلها المنتخب، لتخطى عقبتنا والذهاب بعيداً من أجل ضمان التأهل للمونديال: «علينا الكفاح وبذل قصارى جهدنا من أجل حصد الثلاث نقاط».