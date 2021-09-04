وزير التعليم العالي: 150 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالجامعات الجديدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تجني ثمار عمل ست سنوات متواصلة في تطوير التعليم العالي، بجانب إضافة جامعات جديدة، ومضاعفة عدد الجامعات الخاصة، موضحًا أن الاستثمارات في قطاع الجامعات الجديدة تجاوز 150 مليار جنيه، فجرى زيادة 150 جامعة حكومية جديدة لتصل إلى 500 جامعة الآن، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لاستقبال طلابها أيا كان عددهم في الجامعات.

المواطنون مندهشون من قدراتنا على استيعاب كل الطلاب

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الجامعات المصرية لديها أماكن متاحة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في الجامعات، متابعًا أن المواطنين في حالة اندهش من قدرة قطاع التعليم العالي على استيعاب تلك الأعداد من طلابنا مع انخفاض المجاميع إلى هذا الحد.

الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لتسويق البرامج التعليمية الجديدة

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لتسويق البرامج التعليمية الجديدة وبرامج المستقبل من خلال مناهج دراسية والتعريف والتثقيف للأسرة قبل الطالب لكسب التغيير في الثقافة ومفهوم الجامعات الإلكترونية التي يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن المرحلة الثالثة في الجامعات تقبل الطلاب الذين تصل مجاميعهم إلى 50% وهناك أماكن متاحة في أكثر من 200 معهد عالي «بكالوريوس _ دبلومات».

مَن يحصل على 50% في الثانوية له أماكن في التعليم العالي

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه من خلال الكليات والمعاهد المتاحة التي وفرتها الدولة لأبنائها نستطيع استقبال الطلاب حتى 50% من المجاميع، والكل يقدر يدخل تعليم عالٍ، كما أن توجه الدولة لإتاحة التعليم العالي أمام الطلاب أصحاب المجاميع المتوسطة بنسبة تصل إلى 50% لا يتنافى أبدًا مع توجه الدولة في اتاحة التعليم الفني والحرفي التي تحتاجه الدولة في المرحلة المقبلة، موضحًا أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في مصر 36% فقط.

نستهدف الوصول لنسبة 50% في التعليم العالي خلال الــ15 عامًا المقبلة

وأردف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 36% من المرحلة العمرية من 17 إلى 21 سنة يدخلون التعليم العالي من المصريين، و ما دون الـ 36% يتخرجون من الدبلومات صناعية ويتم تأهيلهم لسوق العمل فورًا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف أن تصل إلى نسبة 50% في التعليم العالي خلال الــ15 عامًا المقبلة.