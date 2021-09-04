 وزير التعليم العالي يتابع نتائج مهرجان المنصورة الرقمي الثاني

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الثاني 2020-2021، الذي عُقد عن بُعد «أونلاين»، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأفاد التقرير بإطلاق موقع إلكتروني تحت اسم Talent.mans.edu.eg كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مجالات التسابق، وذلك في إطار التحول الرقمي لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية.

مشاركة 36 جامعة ومعهدا في المهرجان

وأشار التقرير إلى مشاركة 36 جامعة ومعهدا في المهرجان وتم قُبول 1017 عملاً من الطلاب، وجاء التصوير الفوتوغرافي في مقدمة الأعمال، ثم القصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم، وتم تحكيم الأعمال المقدمة عن طريق لجان تحكيم مُتخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المُشاهدين، الذي وصل إلى 214171 صوتًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العدل، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر المهرجان.

وأوضح التقرير، أنه سيتم تحديد وإعلان أسماء الفائزين الثلاث الأوائل في كل مجال، وسيتم دعوتهم لحضور الحفل النهائي خلال شهر سبتمبر الجاري، لتوزيع الدروع على الفائزين، وكذلك توزيع الدروع على الجامعات والمعاهد المُشاركة، وتحديد ترتيب الجامعات طبقًا لعدد الأعمال المُقدمة وأعداد الطلاب المُشاركين من كل جامعة ومعهد، وتوزيع المكافآت المالية على الفائزين من الطلاب.

مهرجان المنصورة الرقمي الثاني

جدير بالذكر أن مهرجان المنصورة الرقمي الثاني 2020/ 2021، تم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة إبراهيم فهمي، مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة، ويعُد المهرجان حدثا فريدا من نوعه، ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابي لدى طلاب الجامعات والمعاهد في جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.