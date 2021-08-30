وزير التعليم العالي: لا يوجد في القانون تسعير للكليات الخاصة في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه سيتم افتتاح جامعة المنصورة الدولية الأهلية الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة هذا العام، على نسق جامعة العلميين الجديدة والجلالة وجامعة الملك سلمان، وبهذا يصبح إجمالي الجامعات الأهلية 4 جامعات، وسط وجود برامج حديثة، واستمرار التقديم للجامعات من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الدرجة التي حصلها عليها الطالب في الثانوية العامة تساعده بنسبة 70% لدخول الجامعة، بجانب إجراء امتحان يتوقف عليه 30% ويشمل اختبارات لقياس قدرته على النقد وقياس معرفته اللغات بسبب الطلب الكثير مع وجود أعداد محدودة لوجود عدد محدد من الجامعات الأهلية.

اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه سيعقد اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحد الأدنى لقبول الطلاب في الكليات الخاصة التي ستنخفض بعد انخفاض القبول في جامعات الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد نسبة التخفيض، وسيتم حساب الأمر بناء على عدد الطلاب وعدد الكليات المتاحة.

لا يوجد في القانون تسعير للكليات

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه لا يوجد في القانون تسعير للكليات الخاصة لذا يتم إنشاء 15 جامعة أهلية بجانب التوسع في الجامعات الخاصة والجامعات التكنولوجية والجامعات الدولية لضبط مصاريف الجامعات، مؤكدا أن الوزارة تراقب المصاريف لكن لا تحددها ولا تتدخل بحسب القانون، لافتا إلى أن الأمر يعتمد على التعاقد بين الطالب والكلية والبرامج الموجودة بها.

تقليل اغتراب الطلاب المصريين في الخارج

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير فروع جديدة وتحقيق شراكات مع كليات دولية، من أجل إتاحة الحصول على شهادة معتمدة من مصر ومن الخارج، مشيرا إلى أن توافر 5 جامعات الجديدة في العاصمة الإدارية أتاحت تقديم خدمات تعليمية أفضل حيث كان يسافر 25% من الطلاب للدراسة في الخارج، ولكن مصر ساعدت على إتاحة نفس الفرص في مصر من أجل تقليل اغتراب الطلاب المصريين في الخارج.