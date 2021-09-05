اختفاء تطبيق واتساب من ملايين الهواتف أول نوفمبر.. «شوف موبايلك منهم»

أعلنت صحيفة «ذا صن» البريطانية، خلال تقرير نشرته صباح اليوم، أن مطورو تطبيق واتساب أكدوا أنه سيتوقف عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية في أول نوفمبر المقبل، مما يؤدي إلى حرمان ملايين المستخدمين من رؤية رسائل الأصدقاء.

تطبيق واتساب

وقالت الصحيفة، إن تطبيق واتساب لن يدعم مجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة العاملة بنظام «آندرويد» و«آي أو إس»، وأيضا سيتوقف عن الهواتف ذات الإصدار 4.0.4 من أندرويد وما قبله، إذ لم تعد متوافقة مع متطلبات التطبيق، كما ينطبق الإجراء ذاته على الأجهزة العاملة بنظام iOS9 وما سبقه.

وأطلق «واتساب» خدمة تسمح بنقل سجلات المحادثات بين الهواتف تبدأ مرحلتها الأولى خلال أسابيع، فيما تغطي المرحلة الثانية جميع عمليات النقل بين هواتف النظامين.

نسخة ضارة من واتساب

يذكر أن خبراء الأمن بشركة Kaspersky الروسية، المتخصصة في الأمن السيبراني، أكدوا أن هناك نسخة من «واتساب» تعرف باسم FMWhatsapp أو WhatsApp messenger، تحتوي على برامج ضارة، من شأنها أن تشكل تهديدا لرسائل الأشخاص، حيث إنها تعمل على عرض إعلانات غير مرغوب بها، بالإضافة إلى الاشتراكات في مواقع إلكترونية قد تسبب سرقة الرصيد البنكي.

والنسخة الضارة من «واتساب» أطلقها خبراء تقنيين غير تابعين للشركة الأم «فيس بوك»، ونصحت الشركة مليارات المستخدمين حول العالم بعدم تنزيلها أو استخدامها.

وعلى الرغم من أن WhatsApp هو أحد أكثر التطبيقات شيوعًا للمراسلة الفورية للهاتف المحمول، إلا أنه لا يشعر جميع المستخدمين بالرضا عن ميزاته، وعند البحث عن الإصدار الأكثر سهولة في الاستخدام، يقع الكثيرون في فخ الإصدارات المعدلة وهي غير رسمية، وتوفر العديد من المميزات أكثر من النسخة الرسمية إلا أن أضرارها بالغة.

إصدارات غير رسمية

وأكدت الشركة الروسية، أن الإصدارات غير الرسمية تحتوي على أعمال متنوعة ينشرها المستثمرون لاستثمار أعمالهم، وهناك محتالون يستغلون ذلك لنشر برمجيات ضارة داخل تلك الإعلانات، والإصدار غير الرسمي من «واتساب» غير متاح في متجري أبل وجوجل، ولكن يمكن تحميله من موقع ويب تابع لجهة خارجية وهو أمر ضار للغاية.