بعد تحذير المواطنين.. تفاصيل وضع السعودية ضوابط جديدة لاستخدام الهواتف

في تحذير للمواطنين والوافدين، وجهت النيابة العامة السعودية تنبيهاً بشأن أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في المملكة تحمل «انتهاك خصوصيات»، سواء بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو تجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، نشرته صحيفة عكاظ: «أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال».

منع الهاتف في المدارس

ومع عودة الدراسة، حذرت النيابة العامة السعودية الطلاب من التعدي على خصوصية الآخرين داخل المنشآت التعليمية وتصويرهم لزملائهم بكاميرا الجوال ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها داخل جولاتهم.

وصرح المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، لـ«عكاظ»، أن الطلاب سواء السعوديين أو الأجانب الوافدين إذا ارتكبوا هذه الجريمة سيكون عقوبة الجاني الذي يعد حدثاً صغير طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر بالمرسوم اللكي رقم ( م/113) وتاريخ 19/11/1429.

ومن جانبها أعلنت وزارة التعليم السعودية: أنه يمنع على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتا كونه مخالفة نظامية، والتقيد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تعنى بذلك وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.