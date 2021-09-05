الخرطوم تطالب أديس أبابا بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان

طالبت الخرطوم، أمس السبت، من الحكومة الإثيوبية، بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان، وأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أسفها وشجبها للتصريحات التي وصفتها بـ «المضللة» والمنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن إدعائه دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف السد الإثيوبي.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذات غرض مفضوح يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي، وشددت الوزارة على التزامها التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

الوزارة السودانية: نسيطر على كامل أراضينا وحدودنا المعترف بها دوليا مع إثيوبيا

وشددت وزارة الخارجية، على أن السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع إثيوبيا، وأنه لن يسمح باستغلال أراضيه من أية جهة، وأنه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.

وتابعت الخارجية السودانية قائلة، إن الحكومة الإثيوبية درجت على اقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حِدة أوضاعها الداخلية، مطالبة «أديس أبابا» بوقف تكرار الإدعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد الخرطوم تحقيقا لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، نفى في وقت سابق، الاتهامات الإثيوبية، وقال في بيان، أمس السبت، إنه تابع تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب السد الإثيوبي.

وكان الجيش الإثيوبي، أعلن أمس الأول الجمعة، إحباطه محاولة لعناصر متحالفين مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، التسلل من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها السد لتعطيل أعمال بنائه، على حد زعمه.

وقال مسؤول عسكري إثيوبي، إن الجيش أحبط المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 عنصرا وأصاب أكثر من 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة وألغام