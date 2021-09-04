السيسي: يجب خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء الانتخابات بموعدها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه اتفق مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها في ديسمبر المقبل، مع التشديد على أهمية خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلها بإراداتهم الوطنية المستقبلة دون تدخلات خارجية.

السيسي يبحث مع رئيس قبرص آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أنَّ المباحثات مع نظيره القبرصي تناولت أيضًا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحًا «أكّدت له ضرروة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة للقطاع، وضرورة العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجددًا لطاولة المفاوضات للتوصل لتسوية نهائية تفضي بإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية».